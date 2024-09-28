على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا

بحث وزراء خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي وتركيا هاكان فيدان خلال لقائهم في نيويورك تطورات الأوضاع في سورية ومحيطها.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان اليوم بأن المشاركين في الاجتماع الذي جرى الليلة الماضية على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكدوا العزم على مواصلة الجهود المشتركة للبلدان الأعضاء في عملية أستانا من أجل الإسهام بإيجاد حل في سورية على أساس احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرين إلى أهمية عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سورية في موعد مناسب للجميع وبالتنسيق مع سلطات كازاخستان.

وذكر بيان الخارجية الروسية أن الوزراء أدانوا اعتداءات “إسرائيل” الجوية العشوائية على الأراضي السورية والتي تعتبر “انتهاكاً فظاً لقواعد القانون الدولي”، وشددوا على التأثير المقوض للاستقرار العام بسبب احتدام التصعيد في فلسطين ولبنان.

وأكد المجتمعون ضرورة زيادة الدعم الخارجي لسورية بما يخدم إعادة إعمارها وتفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مشيرين بهذا الصدد إلى التأثير السلبي للإجراءات الاقتصادية التقييدية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الوزراء الثلاثة ناقشوا مسألة تقديم المساعدة الإنسانية الدولية إلى سورية دون تسييس وتمييز وشروط مسبقة.

ولفت إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث بحثوا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون مسائل دفع العملية السياسية في سورية، وتفعيل جهود الحوار لما فيه مصلحة السوريين.