رغم أنه غير معطل.. جهاز “الفاكو” الخاص بالعمليات العينية في مشفى صلخد خارج الخدمة

تشرين- طلال الكفيري:

لم يوفق مراجعو قسم العينية- بمشفى صلخد، وخاصة لمن هم بحاجة لسحب الساد من العين ” بالليزر”، بإجراء هذا العمل الجراحي، بسبب تذرع أطباء الاختصاص في قسم العينية بتعطل الجهاز، رغم تأكيد إدارة المشفى أن الجهاز يعمل وهو غير معطل، وما زاد طين المعاناة بلة، هو خروج جهاز الفاكو لدى مشفى السويداء الوطني، عن الخدمة الطبية منذ العام الفائت، بسبب تعطله، وعدم إصلاحه لتاريخه، رغم الوعود المتكررة بإصلاحه من مديرية صحة السويداء.

ما أبقى المرضى وحسب ما أشار عدد منهم لـ”تشرين” تحت رحمة مشافي القطاع الخاص، من جراء اضطرارهم لإجراء العمل الجراحي بها، ما رتب عليهم أعباء مالية كبيرة كانوا بغنى عنها، لو تم إلزام أطباء الاختصاص بقسم العينية بمشفى صلخد بإجراء العمل الجراحي للمرضى، ما دام الجهاز يعمل بشكلٍ جيد، وتسريع خطوات الإصلاح لجهاز الفاكو المعطل منذ آواخر العام الماضي لدى مشفى السويداء الوطني، وخاصة مع وصول تكاليف هذا العمل الذي لا يستغرق في حده الأقصى ساعة ونصف إلى 4.5 ملايين ليرة، الذي يعجز عن تأمينه الكثيرون، ولاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ما دفعهم للبحث عن فاعل خير أو جمعية خيرية، تتولى هي دفع هذه التكاليف.

من جهته بين مدير مشفى صلخد الدكتور باسل الشومري لـ”تشرين”أنه لتبيان الحالة الفنية للجهاز تمت مخاطبة مديرية صحة السويداء، لتشكيل لجنة فنية للكشف على جهاز الفاكو، بهدف عدم ترك أية ذريعة لطبيب الاختصاص بأن الجهاز معطل، لكون اللجنة هي من تقرر واقع هذا الجهاز، وخاصة أن الجهاز وعلى حد علم الإدارة يعمل، ولكن لقطع الشك باليقين تمت المطالبة بهذه اللجنة، التي ما زلنا ننتظرها ونتمنى، ألا يطول الانتظار

ونحن بدورنا نضع هذه المشكلة على طاولة وزارة الصحة عسى ولعل نجد عندها الحل الأمثل لها، من خلال توجيه مديرية صحة السويداء بتشكيل هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن رأفة بالمرضى.