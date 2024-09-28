بعد توقف لسنوات.. جهاز الطبقي المحوري في مجمع الجيزة الطبي بدرعا يعود للخدمة

درعا – وليد الزعبي:

وضع جهاز الطبقي المحور في مجمع العيادات الشاملة ببلدة الجيرة في الريف الشرقي من محافظة درعا في الخدمة مجدداً بعد أن كان متوقفاً عن العمل لتعطله منذ نهاية عام ٢٠١٨.

وأوضح مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أنه جرى تأهيل وتفعيل العمل بالجهاز المذكور مع تركيب جهاز منظم (ups) في مبنى العيادات الشاملة بالجيزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) والمجتمع المحلي وإشراف مديرية الصحة، لافتاً إلى أن الجهاز يخدم بلدة الجيزة وما حولها من بلدات وقرى أخرى محيطة فيها كثافة سكانية كبير.

ولفت مدير الصحة إلى أن جهاز الطبقي مهم جداً في تشخيص وتوجيه علاج بعض الحالات المرضية لكونه يقدم صوراً للدماغ والصدر والعمود الفقري والبطن والحوض والعظام والمفاصل، كما يخدم المراجعين مثل مرضى احتشاء الدماغ والنزوف الدماغية وحوادث السير ومرضى السرطان، وقد تم اطلاع واقع عمل الجهاز والخدمات التي يقدمها خلال جولة ميدانية تمت برفقة عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة درعا الدكتور وليد الداخول وعدد من الكوادر الطبية والفنية في المديرية، حيث جرى التأكيد على الاستثمار الأمثل للجهاز وتقديم خدمة التصوير عليه لمحتاجيها حسب طلب الأطباء المختصين، مع التنبيه إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية للحفاظ على استمرارية عمل الجهاز.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع العيادات الشاملة يقدم خدمات صحية متنوعة لسكان بلدة الجيزة وما حولها، وذلك حسب الكوادر الطبية المتوافرة.