منتخبنا الشاب يفوز على غوام بالعشرة … والحسم أمام فيتنام في التصفيات الآسيوية

تشرين:

حقق منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً فوزه الثالث على حساب نظيره منتخب غوام بنتيجة 10-1، في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا عن المجموعة الأولى.

سجل لمنتخبنا أنس دهان ثلاثية في الدقائق 2، 4، و58، فيما أضاف يوشع كناج هدفاً في الدقيقة 16، وسجل محمد مصطفى ثلاثية أخرى في الدقائق 22، 47، و71. كما أحرز أحمد صوفي هدفاً في الدقيقة 34، وممدوح وردة هدفاً في الدقيقة 77، وعبد الرحمن الميهي هدفاً في الدقيقة 81.

مثل منتخبنا كل من: مكسيم صراف (زين محمود)، عبد الرحمن العرجة (نبيل العمر)، أحمد كالو (سعد الدين خليف)، يوشع كناج (عبد الرحمن الميهي)، أنس دهان (زكريا سلامة)، هاشم حمامي، ممدوح وردة، محمد مصطفى، وسام دخان، محمود العمر، وأحمد صوفي.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أشاد المدير الفني لمنتخبنا محمد عقيل بأداء الفريق، موجهاً شكره للكادر الفني والإداري واللاعبين، ومؤكداً أن الفريق سيطوي صفحة هذه المباراة ويبدأ التحضير لمواجهة منتخب فيتنام المقررة يوم الأحد القادم.

وبانتهاء مباريات اليوم، يتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف، يليه فيتنام، فيما تحتل غوام المركز الثالث برصيد نقطتين، وبوتان نقطة واحدة، وأخيراً بنغلادش بنقطة واحدة.