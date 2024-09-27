جبلة يتجاوز الفتوة.. وحطين يتخطى الأهلي.. والوحدة يفوز على الكرامة في مسابقة درع الاتحاد

تشرين- هيثم العلي:

تفوق اليوم في الدور الثاني من درع الاتحاد السوري لكرة القدم، نادي حطين على نظيره الاتحاد “أهلي حلب”، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الحمدانية بحلب.

وتفوق نادي الوحدة على منافسه الكرامة بركلات الترجيح بنتيجة 11/12، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، على أرض ملعب الباسل بحمص.

وسجل هدفي البرتقالي كل من أسامة أومري ولؤي الشريف، فيما أحرز أحمد الشمالي وعبد الله الشامي هدفي النسر الأزرق.

بينما تغلب نادي جبلة على نادي الفتوة بثلاثية تناوب على تسجيلها محمود مهنا وسلطان سلطان ومصطفى الشيخ يوسف، في مباراة احتضنها ملعب الجلاء بدمشق.

والأحد يتقابل الشعلة مع تشرين في ختام الدور الثاني في ملعب الجلاء بدمشق في الثالثة عصراً.