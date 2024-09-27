بعد إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة دمشق.. الوزير المنجد:  نأمل الخروج بشركاء حقيقيين لكي نستطيع وضع منظومات عمل إدارية واقتصادية جديدة

دمشق- تشرين:

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، عقب إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة دمشق أن ما جرى اليوم هو تجسيد عملي لمضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال التشاركية ما بين الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات.

وأوضح الوزير المنجد أن من واجب الحكومة إرساء قاعدة وبنية سليمة لعملية انتخابية شفافة واضحة وعادلة تأخذ مجراها وسياقها الطبيعي، مؤكداً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت على مسافة واحدة من الجميع وكانت الضامن للعدالة والنزاهة في الانتخابات.

وأعتبر الوزير المنجد أن استخدام البرنامج الإلكتروني في الانتخابات كان له الأثر الكبير في اطمئنان الجميع وفي سلاسة العملية الانتخابية، لافتاً إلى عدم وجود أي حالة اعتراض، ولم تكن هناك أي إشكالية في ممارسة الحق الانتخابي لأي ناخب، وكافة المرشحين كانوا راضين عن كل الإجراءات المتخذة.

وبين الوزير المنجد أن الحكومة تأمل خروج الغرف بشركاء حقيقيين لكي نستطيع وضع منظومات عمل إدارية واقتصادية جديدة تتلاءم مع المرحلة الحالية ومتطلبات العمل والسوق محلياً وعربياً ودولياً.

من جانبه أوضح محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن جميع غرف التجارة والصناعة والنقابات والمنظمات هم شركاء رئيسيين في الإدارة وفي تجسيد متطلبات المحافظة وتجسيد للرؤية التنموية والاستراتيجية.

واعتبر كريشاتي أن إجراء انتخابات غرفة التجارة في دمشق من خلال منصة الكترونية مهم جداً ويحقق مبدأ العدالة.

بدوره أكد رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات إياد محفوظ أن العملية الإلكترونية ساعدت على إجراء الانتخابات بكل شفافية ووضوح وعدالة ولم تكن هناك اعتراضات، ولا حتى اعتراضات بسيطة، مبيناً أن العملية الانتخابية سارت بكل سلاسة وسهولة وشفافية.