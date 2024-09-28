ثلاث آبار في تجمّع جديدة الفضل معفاة من التقنين

تشرين – محمد الحُسَين:

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة بالتعاون مع شركة كهرباء ريف دمشق ثلاث آبار معفاة من التقنين، لتحسين التغذية المائية لأهالي تجمع جديدة الفضل.

وبيّن مدير مؤسسة مياه القنيطرة المهندس عمر سليمان أنه تمّ ربط ثلاث آبار مياه مغذية لجديدة الفضل بشبكة الكهرباء المعفاة من التقنين، لسد النقص الحاصل بتأمين المياه نتيجة انقطاعات الكهرباء، وعدم عمل الآبار بطاقتها اللازمة، ما سيؤدي إلى تحسين التغذية المائية للإخوة المواطنين في التجمع، حيث سينخفض الدور من /12/ يوماً إلى خمسة أيام، وتستمر عملية التغذية /16/ ساعة يومياً، موضحاً أن تكلفة المشروع بلغت ما يقارب /600/ مليون ليرة سورية.

من جهته، أشار مدير شركة كهرباء ريف دمشق المهندس غياث عيدة إلى أنّ عملية الربط شملت ثلاث آبار، وبدأت حالياً بالضخ، وتمّ إنجاز المشروع من قبل شركة كهرباء الريف لضمان استمرار عمل هذه الآبار، وتأمين ضخ المياه للمواطنين بالشكل الأمثل.