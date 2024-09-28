قطاف محصول القطن في مدينة البوكمال وريفها مستمر

تشرين – مالك الجاسم:

تتواصل في مدينة البوكمال وقرى وبلدات ريفها عملية قطاف محصول القطن، ليتم بعد ذلك تسويقه باتجاه محلج ديرالزور.

وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد رئيس الرابطة الفلاحية في البوكمال أحمد الحسن أن المساحات المزروعة بمحصول القطن في البوكمال خلال هذا الموسم بلغت ١٥ ألف دونم، وهناك انخفاض واضح بإنتاج المحصول نتيجة الإصابة بحشرة الجاسيد، وتختلف النسبة من حقل إلى آخر، والمساحات المزروعة خلال شهر نيسان، أي ضمن الفترة المناسبة للزراعة، كانت نسبة الإصابة أخف من المزروعة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر أيار، والفترة الثانية أي الفترة المتأخرة، كانت نسبة الإصابة عالية تراوحت بين ٣٠ – ٧٠ بالمئة، وبالعموم النسب سوف تكون واضحة من خلال عمليات جني المحصول لحساب نسبة الخسائر لكل حقل.

وأضاف الحسن: إن أغلبية المساحات المزروعة شهدت نسب إصابات مختلفة تركزت في “الهري والطواطحة والسيال”، وكانت هناك مطالبات من قبل أغلبية الفلاحين في البوكمال وريفها ليكون هناك تعويض عن هذه الخسائر، علماً أن جني محصول القطن بدأ منذ حوالي عشرة أيام ويستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول.

يذكر أن المساحات المزروعة بمحصول القطن في محافظة ديرالزور بلغت خلال هذا الموسم حوالي ٦٠٠٠ هكتار.