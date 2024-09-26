إيراداتها 31 مليار ليرة.. “التوكيلات الملاحية” تنافس 75 وكالة خاصة

تشرين- يوسف علي:

بيّن مدير عام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية عادل غزال أن الشركة تقوم بتوكيل 202سفينة وناقلة من أصل الخطة وهي 300سفينة وناقلة، مؤكداً أن الشركة تتنافس مع 75 شركة وكالات خاصة التي تقوم بتوكيل 687سفينة وناقلة من أصل الخطة البالغة 1500سفينة.

وأضاف غزال في حديث لـ”تشرين”: منذ 43 عاماً تزداد الشركة خبرة في مجال التوكيلات الملاحية وما زالت الشركة مستمرة في تقديم الخدمات في المركز الرئيسي وفروعها، والمهمة تتضمن

تأمين الخدمات للناقلات والسفن والركاب والبحارة عندما تؤم المرافئ والمصبات السورية وكذلك حماية مصالح الشركات الناقلة البحرية وتمثيلهم أمام شركات المرافئ والجمارك والمحاكم السورية والسلطات البحرية الأخرى ، لتأمين كافة المهام والخدمات التي يقوم بها وكيل السفينة.

وحسب غزال، تعمل الشركة مع عدد كبير من الشركات المنافسة وقد استطاعت خلال الفترة الماضية إثبات قدرتها على الاستمرار والعطاء والمنافسة، وأصبح هذا واضحاً من خلال الإيرادات الاجمالية التي حققتها خاصةً خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت إيراداتها مليار ليرة للعام الواحد رغم الصعوبات والعقبات التي واجهتها، بالإضافة للحصار الجائر.

وبيّن غزال أن إيرادات الشركة وفق ميزانية عام 2023 بلغت 25.884.000.000 ليرة

أما بالنسبة للخطة الموضوعة للشركة للعام الحالي فقد حققت الشركة ولغاية 20 أيلول الجاري إيراداً إجمالياً وصل إلى 31 مليار ليرة، في دليل على أنّ إدارة الشركة كانت ولا تزال تبذل قصارى جهدها لإنجاح العمل وتحقيق إيرادات مقبولة لرفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.