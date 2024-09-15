اختتام بطولة الشطرنج للفئات العمرية في نادي جمعية المبرة

تشرين- هيفاء الابراهيم:

أصبحت المنافسات الشطرنجية التي تقام على شكل بطولات دورية شهرية عنواناً لافتاً في نادي جمعية المبرة النسائية بدمشق وآخرها كانت بطولة الشطرنج لشهر أيلول الحالي والتي عكست الكثير من التطور والنجاح لرواد هذه اللعبة.

وحول دور الجمعية في رعاية الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية المختلفة تحدثت لـ”تشرين” مديرة الجمعية رنا البابا قائلة: جمعية المبرة النسائية تعتبر من أوائل الجمعيات الأهلية النسائية في دمشق التي مارست عملها ونشاطها الاجتماعي في سورية منذ عام ١٩٤٥ على أيادي سيدات المجتمع الدمشقي، وأن فكرة النشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية كانت دائمة الحضور فيها ولم تخل يوماً من “روزناماتها” السنوية وخططها خلال أيام السنة، وبالنسبة لهذه البطولة الشطرنجية التي اختتمت منافساتها مؤخراً فهي من ضمن النشاطات الدورية الشهرية التي اعتمدتها جمعية المبرة منذ الشهر الثاني من هذا العام وذلك بعد إقرار يوم ١٦ شباط ليكون هو يوم الشطرنج السوري أسوة بيوم الشطرنج العالمي وذلك بالتعاون مع الكوتش ساطع الحصري الذي كان له اليد البيضاء باعتماد هذه البطولات وإقامتها كنشاطات و فعاليات رياضية دورية وشهرية والتأكيد على استمراريتها ودعمها علماً أن ريع هذه النشاطات يعود لصالح الأيتام.

وضمن هذا السياق أكدت مديرة نادي الجمعية عزيزة النورسي أن النشاطات المختلفة والألعاب الرياضية والترفيهية هي من صلب عمل واهتمام نادي المبرة ودائماً توجد لدينا نشاطات وفعاليات متنوعة منها ما هو مرتبط بالمناسبة الوطنية أو يكون نشاط ذا طبيعة اجتماعية وحسب الأهمية وهناك نشاطات دورية شهرية كبطولة الشطرنج هذه التي اختتمت فعالياتها مؤخراً والتي ضمت فئات عمرية مختلفة حيث وصل عدد المشتركين في هذه النسخة من البطولة إلى ٣٦ لاعباً ولاعبة وتمت أدوارها التنافسية بالتعاون مع عضو اتحاد الشطرنج السوري سليمان حسن، وقد شهدت البطولة تميزاً في الأداء والمستوى العالي وجدية لافتة أسفرت عن فوز اللاعب حيدر عمراني بالمركز الأول وفي المركز الثاني جاء اللاعب ياسر الطويل فيما حل بالمركز الثالث الدكتور حيدر زبادني وذلك بحضور و تشجيع من الأهالي ومحبي هذه اللعبة.

وتابعت النورسي: رياضة الشطرنج هي من الألعاب الرياضية الذهنية والعلمية التي تحتاج إلى تركيز عالي واهتمام، ونحن في هذا النادي نعمل جاهدين من خلال متابعة الإدارة على توطين بعض الألعاب الرياضية واستضافتها بما يتناسب مع طبيعة النادي ودوره الاجتماعي وحسب توفر الظروف والإمكانات لدينا، وذلك إيمانا منه بأهمية الرياضة ولجميع الفئات العمرية لما تمثله هذه العملية من وضع أساس وقاعدة يمكن أن يبنى النجاح عليها لاحقا كمصدر غني وواسع لانتقاء الخامات الرياضية لهذه اللعبة مستقبلا نتمنى النجاح والتميز لإدارة هذه الجمعية بما تقوم به من رعاية واهتمام.