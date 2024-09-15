تفوّق لافت للفئات العمرية في بطولة الرابيد بالشطرنج

تشرين- مرهف هرموش:

بمشاركة ٣٤ لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات اختتمت في نادي سلمية الرياضي بطولة الرابيد بالشطرنج وسط منافسات قوية استطاع لاعبو الفئات العمرية خلالها إثبات حضورهم بقوة أمام المخضرمين.

الحكم الدولي ومشرف البطولة علي الخطيب أشار بتصريح لتشرين أن البطولة أقيمت وفق نظام الرابيد ١٠ دقائق لكل لاعب مع إضافة 10 ثوان لكل نقلة وقد بدأت بالافتتاحيات المنهجية: افتتاح ريتي واستخدم فيها نظام دفاع الملك الهندي ونظام دفاع (بتروف) الروسي.

وأضاف الخطيب: إن البطولة كانت قوية وشهدت أدواراً جيدة حيث أثبت اللاعب أكرم أحمد قاسم 12 عاماً أنه لاعب صغير وقوي وموهوب وسيكون له شأن في المستقبل القريب بعد أن تمكن من تصدر النتائج بقوة.

وبين الحكم الدولي ومشرف البطولة أن النتائج كانت كالتالي :في المركز الأول اللاعب أكرم أحمد قاسم وفي المركز الثاني اللاعب أحمد قاسم بينما حل ثالثاً اللاعب مظهر خضر الشعراني.

وختم الخطيب بتوجيه الشكر للجنة التنفيذية في محافظة حماة واتحاد الشطرنج على دعمهم الدائم للعبة الشطرنج في نادي سلمية الرياضي ورعايتهم البطولات الدورية التي ينظمها.