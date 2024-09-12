أضرار غسل الشعر يومياً

تشرين:

يعتمد كل منا روتيناً خاصاً به فيما يتعلق بغسل الشعر، وفي المتوسط، يتراوح عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع ‏من يومين إلى ثلاثة أيام.‏

وفي السياق، حذر البروفيسور غريغوري فلاكس من قسم الأمراض الجلدية والزهرية بجامعة التكنولوجيا الحيوية من ‏غسل الشعر يومياً، ووفقاً له، لا ينصح أيضاً بعدم غسل الشعر لفترة طويلة، لأنه قد يؤدي إلى التهاب الجلد والطفح ‏الجلدي البثري وغير ذلك.‏

ويشير البروفيسور إلى أن وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو وغيره المستخدمة في غسل الشعر والعناية به لها تأثير ‏كبير على حالة الشعر. لذلك عند غسل الشعر مثلاً بشامبو غير مناسب يومياً، قد يساعد على إزالة البروتين والدهون ‏وتلف الطبقة الواقية للجلد. كما قد يساعد على نمو الفطريات من نوع ‏Malassezia‏ وظهور القشرة.‏

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن البروفيسور فلاكس قوله: يجب قبل اختيار وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو ‏وغيره، تحديد نوع الشعر. فمثلاً لا ينصح بغسل الشعر الجاف أكثر من مرتين في الأسبوع. أما الشعر الدهني فمن ‏الأفضل غسله ثلاث مرات في الأسبوع وحتى أكثر من ذلك. ومن الأفضل غسل الشعر باستخدام شامبو يحتوي على ‏مكونات ذات خصائص مجففة وماصة لأنها تساعد على التحكم بالإفرازات الدهنية وتمنع اتساخ الشعر بسرعة.‏

ويقول الخبراء إن تحديد العدد المثالي لمرات غسل الشعر في الأسبوع، يجب أن يعتمد على عوامل مختلفة، وإن عدد ‏المرات التي يجب أن تغسل فيها شعرك يعتمد حقاً على نوع الشامبو الذي تستخدمه ونوع شعرك وكمية الزيت التي ‏تفرزها فروة رأسك.‏

ومن أجل تحديد العدد المثالي لغسل الشعر، قدم موقع “إكسبريس”: البريطاني، بالتعاون مع الصيدلاني في ‏Chemist، ‏عباس كناني ، 4 قواعد هامة يجب معرفتها ومحاولة تطبيقها وهي :‏

‏- نوع الشعر:‏

يجب أن تغسل النساء شعرهن كل يوم إلى يومين إذا كانت فروة رأسهن دهنية، وسيحتاج الأشخاص ذوو الشعر الرقيق ‏أو الأملس أيضاً إلى غسل شعرهم يومياً أو كل يومين ، ويقول الكناني: إنّ غسل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام لا ‏بأس به، وإذا كان لديك شعر مجعد، فيجب أن تغسل شعرك نحو مرة أو مرتين في الأسبوع ‏

‏-اغسل كلما احتجت إلى ذلك

غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر لا يساهم في الصلع. وما يوصى به للرجال، هو غسل الشعر مرتين إلى أربع ‏مرات في الأسبوع، وقال الكناني: إذا أصبح شعرك دهنياً بعد يوم واحد، اغسله، وإذا لم يحدث ذلك، يمكنك إطالة أيام ‏غسل الشعر على فترات متباعدة”.‏

‏-إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فابحث عن التوازن

وأوضح كناني: الغسل المتكرر يرجح أن يزيد قشرة الرأس وعدم الغسل كثيراً يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، ‏وتفاقم القشرة ، ونصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وشطف شعرك ‏بالماء يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.‏

‏-إذا كنت تريد أن ينمو شعرك، فلا داعي للذعر

وقال كناني: من غير المحتمل أن يكون لتكرار غسل شعرك تأثير على نمو شعرك. الفائدة المضافة الوحيدة هي ‏الحرارة المسحوبة إلى الرأس، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو البصيلات.‏