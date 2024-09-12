أضرار غسل الشعر يومياً
تشرين:
يعتمد كل منا روتيناً خاصاً به فيما يتعلق بغسل الشعر، وفي المتوسط، يتراوح عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع من يومين إلى ثلاثة أيام.
وفي السياق، حذر البروفيسور غريغوري فلاكس من قسم الأمراض الجلدية والزهرية بجامعة التكنولوجيا الحيوية من غسل الشعر يومياً، ووفقاً له، لا ينصح أيضاً بعدم غسل الشعر لفترة طويلة، لأنه قد يؤدي إلى التهاب الجلد والطفح الجلدي البثري وغير ذلك.
ويشير البروفيسور إلى أن وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو وغيره المستخدمة في غسل الشعر والعناية به لها تأثير كبير على حالة الشعر. لذلك عند غسل الشعر مثلاً بشامبو غير مناسب يومياً، قد يساعد على إزالة البروتين والدهون وتلف الطبقة الواقية للجلد. كما قد يساعد على نمو الفطريات من نوع Malassezia وظهور القشرة.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن البروفيسور فلاكس قوله: يجب قبل اختيار وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو وغيره، تحديد نوع الشعر. فمثلاً لا ينصح بغسل الشعر الجاف أكثر من مرتين في الأسبوع. أما الشعر الدهني فمن الأفضل غسله ثلاث مرات في الأسبوع وحتى أكثر من ذلك. ومن الأفضل غسل الشعر باستخدام شامبو يحتوي على مكونات ذات خصائص مجففة وماصة لأنها تساعد على التحكم بالإفرازات الدهنية وتمنع اتساخ الشعر بسرعة.
ويقول الخبراء إن تحديد العدد المثالي لمرات غسل الشعر في الأسبوع، يجب أن يعتمد على عوامل مختلفة، وإن عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها شعرك يعتمد حقاً على نوع الشامبو الذي تستخدمه ونوع شعرك وكمية الزيت التي تفرزها فروة رأسك.
ومن أجل تحديد العدد المثالي لغسل الشعر، قدم موقع “إكسبريس”: البريطاني، بالتعاون مع الصيدلاني في Chemist، عباس كناني ، 4 قواعد هامة يجب معرفتها ومحاولة تطبيقها وهي :
- نوع الشعر:
يجب أن تغسل النساء شعرهن كل يوم إلى يومين إذا كانت فروة رأسهن دهنية، وسيحتاج الأشخاص ذوو الشعر الرقيق أو الأملس أيضاً إلى غسل شعرهم يومياً أو كل يومين ، ويقول الكناني: إنّ غسل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام لا بأس به، وإذا كان لديك شعر مجعد، فيجب أن تغسل شعرك نحو مرة أو مرتين في الأسبوع
-اغسل كلما احتجت إلى ذلك
غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر لا يساهم في الصلع. وما يوصى به للرجال، هو غسل الشعر مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، وقال الكناني: إذا أصبح شعرك دهنياً بعد يوم واحد، اغسله، وإذا لم يحدث ذلك، يمكنك إطالة أيام غسل الشعر على فترات متباعدة”.
-إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فابحث عن التوازن
وأوضح كناني: الغسل المتكرر يرجح أن يزيد قشرة الرأس وعدم الغسل كثيراً يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، وتفاقم القشرة ، ونصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وشطف شعرك بالماء يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.
-إذا كنت تريد أن ينمو شعرك، فلا داعي للذعر
وقال كناني: من غير المحتمل أن يكون لتكرار غسل شعرك تأثير على نمو شعرك. الفائدة المضافة الوحيدة هي الحرارة المسحوبة إلى الرأس، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو البصيلات.