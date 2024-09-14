“فرقة فرح” تفوز بالمركز الأول ضمن مسابقة “التربية” في يوم المسرح العالمي

تشرين – دينا عبد:

أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج مسابقة يوم المسرح العالمي للعام الدراسي 2023-2024 والتي أقامتها مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في وزارة التربية وحملت عنوان (مسرحٌ سوريّ) تنافست خلالها العروض المسرحية الطلابية بجميع مديريات التربية بالمحافظات.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت على خشبة مسرح القباني بحضور معاون الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني د. محمود بني المرجة، ومدير تربية دمشق د. عبد الحكيم الحماد، ومديرة الأنشطة الفنية والرياضية لانا زخور، عرضاً موجزاً حول المسابقة، ولوحة رقص تعبيري لقسمي الفنون الشعبية والرقص التعبيري، كما تم تكريم كل من ندى علي وطالب هماش لجهودهما في أعمال المسرح المدرسي.

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي:

المركز الأول: مديرية تربية دمشق للعرض المسرحي (فرقة فرح عن الفيل ياملك الزمان لسعد الله ونوس).

المركز الثاني: مديرية تربية السويداء للعرض المسرحي (إيقاع بلا نهاية).

المركز الثالث: مديرية تربية اللاذقية، للعرض المسرحي (الغرباء).

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للعرض المسرحي (مأساة بائع الدبس الفقير) في مديرية تربية طرطوس.

فيما حصلت على أفضل ممثلة/ طالبة دور أول مرح السغيبيني من مديرية تربية السويداء.

وأفضل ممثلة/ طالبة دور ثاني مريم ميهوب من مديرية تربية اللاذقية.

وأفضل ممثل/ طالب دور أول يزن خليل من مديرية تربية دمشق.

أفضل ممثل/ طالب دور ثاني محمود إياد حسن من مديرية تربية طرطوس.

واختتمت الفعالية بتقديم العرض الفائز بالمركز الأول (فرقة فرح)، تدريب وإخراج لميس عباس، بطولة الطلاب: موفق منصور، عمران الحلاق، عمر سلام، يزن خليل، آدم طبيخ، مريانا محمد، تسنيم علي، جوري رستم، جولي العلي، سالي عباس، يامن لطيف وتيم المصري.