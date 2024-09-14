لضبط السيولة… التجاري السوري يحدد سقف السحب اليومي من داخل الفروع بعشرة ملايين ليرة

تشرين – إبراهيم غيبور:

إقبال متزايد على القروض في فرع المصرف التجاري السوري /1/ في طرطوس، يقابله انتظار لا بأس به في الدور بعد فرض آلية للاقتراض منذ ما يقارب الشهرين.

ولم يخف مدير الفرع وسيم الموعي في تصريح لتشرين أن الآلية التي طبقت مؤخراً نظمت الإقراض في جميع فروع التجاري وليس فقط في طرطوس، إذ ينبغي على الراغب في الحصول على قرض، التسجيل وفق نظام الدور، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط وخدمة العملاء بأسلوب أكثر تنظيماً من السابق.

ويمنح فرع طرطوس القروض وفق خطة إقراض شهرية بحسب ما أكده الموعي، وهذه الخطة تقتضي بمنح 125 قرضاً شهرياً، إلى جانب 10 قروض للعسكرين ومثلها لقوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أن مجمل هذه القروض يتم تنفيذها بالكامل بغض النظر عن كيفية سحبها، حيث إن عامل السيولة يلعب دوراً أساساً في هذا الجانب.

وقال مدير الفرع، إن إدارة المصرف أصدرت تعميماً جديداً يقضي بتخفيض مبلغ السحب اليومي من فروع المصرف، ليصبح 10 ملايين ليرة، بدلاً من 25 مليوناً ، لافتاً أن هذا السقف لا علاقة له بسقف السحب من الصرافات الآلية، بل من الحسابات داخل الفروع.

مجدداً التأكيد على أن سقف السحب اليومي يتغير بين الفينة والأخرى وفقاً لسيولة المصرف، خاصة وأن الإقبال المتزايد على الإقراض بالشروط الميسرة التي وضعها المصرف أثرت بشكل نسبي على السيولة، وتالياً كان لابد من تخفيض سقف السحب اليومي من داخل المصرف ليتسنى خدمة جميع العملاء.