قمة بريكس الإعلامية: ضرورة مساهمة الإعلام ببناء عالم متعدد الأقطاب وضمان سلامة الصحفيين

تشرين:

اتفقت وسائل الإعلام المشاركة في القمة الإعلامية لمجموعة دول “بريكس” على استخدام مواردها الإعلامية للإسهام في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

وتعهد الإعلاميون المشاركون وفق ما جاء بالإعلان الختامي لقمة “بريكس” الإعلامية الصادر اليوم بالعمل على “استخدام مواردهم الإعلامية في بناء نظام عالمي عادل ومنصف ومتعدد الأقطاب، يستند إلى القانون الدولي ومبادئ المساواة واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والأمن غير القابل للتجزئة”.

وركز الإعلان المكون من 9 بنود على دور وسائل الإعلام في دعم الحوار الدولي وتعزيزه، مؤكداً التزام وسائل إعلام دول “بريكس” بمبادئ الصحافة الموضوعية المبنية على الحقائق، واستعدادها لتنسيق الجهود لمكافحة المعلومات المضللة.

كما شدد الإعلان على ضرورة احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم، بما في ذلك خلال تغطيتهم للحروب والصراعات العسكرية.

ولفت الإعلان إلى الحاجة لمواكبة وسائل إعلام المجموعة للتقنيات المتقدمة، وإلى دعم مجموعة “بريكس” للحوار المهني حول الذكاء الاصطناعي، مشترطاً تطوير معايير وقواعد أخلاقية مناسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام.

يذكر أن وكالة “تاس” الروسية التي احتفلت مطلع الشهر الجاري بالذكرى الـ 120 لتأسيسها تولت تنظيم قمة “بريكس” تحت عنوان “دور وسائل الإعلام في عالم متعدد الأقطاب”، وذلك بمشاركة ممثلي أكثر من 60 وسيلة إعلام من 45 دولة بينها سورية.

وتتواصل فعاليات منتدى “بريكس” حتى الـ 17 من الشهر الجاري، حيث يعقد منتدى “بريكس” للإعلام هذا العام لأول مرة بصيغة جديدة هي “قمة إعلامية في روسيا التي تترأس اجتماعات مجموعة “بريكس” حالياً”.

وتأسس منتدى “بريكس” الذي يعد منصة غير حكومية وغير ربحية للحوار بين وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في المجموعة عام 2015 بمبادرة من وكالة “شينخوا”، ويعقد دورياته سنوياً في الدولة التي تترأس مجموعة “بريكس”.