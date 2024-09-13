٣١ متدرباً من ٦ محافظات يختتمون دورة تدريبية مركزية على المنهاج المطور لمادة اللغة الروسية

تشرين- دينا عبد:

اختتمت في وزارة التربية دورة تدريبية مركزية أقيمت لمدة ثلاثة أيام على المنهاج المطور لمادة اللغة الروسية استهدفت عدداً من مدرسي ومنسقي المادة في المحافظات التي سيطبق فيها منهاج اللغة الروسية المطوّر للصف السابع لهذا العام بحضور معاون وزير التربية للشؤون التربوية الدكتور رامي الضلي ومديرة الإشراف التربوي إيناس ميه والموجه الأول لمادة اللغة الروسية في الوزارة بسام طويل ومنسقة المادة بين وزارتي التربية السورية والروسية.

الموجه الأول للمادة: تدريب المدرسين على إيصال الفكرة بشكل مبسط

وأوضح معاون وزير التربية ل”تشرين” أهمية الدورة التدريبية ضمن خطة تطوير منهاج اللغة الروسية في سورية وخاصة بعد استلام وزارة التربية ٥٠٠٠ نسخة من كتاب الصف السابع الأساسي المطور بمادة اللغة الروسية المؤلّفة من قبل لجنة مشتركة سورية_ روسية، لافتاً إلى أن هذا المنهاج سيطبق تجريبياً هذا العام لتلقي الملاحظات حوله من الميدان.

وأشارت مديرة الإشراف التربوي في تصريح مماثل إلى أن الهدف من هذه الدورة تمكين مهارات المدرسين وتعريفهم على المنهاج الجديد لمادة اللغة الروسية والتعرف على طريقة شرح المادة بالأسلوب المبسط.

الموجه الأول لمادة اللغة الروسية في وزارة التربية بسام طويل بين ل”تشرين” أنه تمت مناقشة المفردات والدروس الموجودة في الكتاب الجديد وتدريب المدرسين على كيفية إيصال الأفكار بشكل مبسّط وفق أساليب وطرق التدريس الحديثة، فلدينا ست محافظات والمدارس فيها محدودة سنطبق المنهاج فيها هذا العام كتجربة وبلغ عدد هذه المدارس حوالي ١٨ مدرسة موزعة ٣ مدارس بالسويداء؛ ٣ مدارس في دمشق؛ ٣ في درعا؛ ٤ في حمص؛ ٥ في اللاذقية وطرطوس؛ مشيراً إلى أن أي منهاج جديد يطرح نقوم بتدريب فريقه قبل تطبيقه على أرض الواقع للوقوف على السلبيات وتفاديها.

شارك في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة التربية ما يقارب ٣١ مدرّساً ومدرّسة للمادة من المحافظات السورية الست التي سيطبق فيها المنهاج هذا العام و هي (دمشق ـ درعا ـ السويداء ـ حمص ـاللاذقية ـ طرطوس).