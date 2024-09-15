فرق الإطفاء في اللاذقية تسيطر على حريق اندلع في رأس البسيط

تشرين- صفاء إسماعيل:

ما إن تمكنت فرق منظومة الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع في قريتي بيت زريقة والشقراء، حتى اندلع حريق جديد في قرية الصوانة برأس البسيط، حيث نجح عناصر الحراج والإطفاء في السيطرة عليه بوقت قياسي نظراً لسرعة الرياح التي تساهم في انتشار رقعة النيران.

وبيّن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لـ”تشرين” أن عناصر إطفاء الحراج في مديرية زراعة اللاذقية بمشاركة عناصر وآليات من فوج الإطفاء سيطروا على النيران التي اندلعت ظهر اليوم في قرية الصوانة برأس البسيط، حيث تم إخماد الحريق.

وأشار جعفر إلى تضرر نحو 40 دونماً من الأراضي المزروعة بالزيتون والحمضيات والأعشاب.

وحسب جعفر، شارك في عمليات الإخماد 8 إطفائيات، 4 فرق إطفاء، 2 جرار إطفاء، 1 تركس دولاب تابعة لمديرية زراعة اللاذقية، بمؤازرة 3 إطفائيات من فوج اللاذقية.