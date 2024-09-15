ذهبية لسورية في رمي الرمح في البطولة العربية

تشرين- مرهف هرموش:

احرزت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى غزل الحكيم ذهبية رمي الرمح في البطولة العربية للناشئين والناشئات المقامة في المملكة العربية السعودية في الطائف بعد أن حققت ٣١.٤٢متراً بينما حققت لاعبة المنتخب التونسي رحمة بنت رضاء الرقيق المركز الثاني والميدالية الفضية برقم ٢٨.٤٩ متراً ليأتي في المركز الثالث اللاعبة السعودية عزوف حقوي برقم وقدره ١٩.٦٨ متراً.

رئيس اتحاد العاب القوى سليمان حويلة أشار في تصريح لتشرين أن هذه النتيجة أتت نتيجة لمثابرة اللاعبة وإصرارها على رفع العلم الوطني وعزف النشيد في البطولة وستكون هذه البطولة محطة إلى البطولات الدولية القادمة.