تشرين- مالك الجاسم:

يبدو بأن الصمت الذي لف أروقة نادي الفتوة، بدأت تنتج عنه مفاجأت برغم أن قرار تشكيل الإدارة لم يصدر بعد، ولا نعرف ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تقف خلف ذلك، وبالمحصلة فقد أعلن رسمياً عن تسمية سفيان نشمة مدرباً للفتوة.

والنشمة من مواليد الجزائر عام ١٩٧٠ درب عدة أندية في الجزائر والإمارات أهمها نادي الفجيرة الإماراتي وكذلك درب منتخب ليبيا وحاصل على لقب أفضل مدرب عام ٢٠١٦ وحاصل على شهادات عدة منها بكالوريوس في الرياضة من المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا اختصاص كرة القدم وشهادات أخرى.

ويضاف إلى ذلك بأن النشمة محلل رياضي في قنوات جزائرية عدة وكذلك قنوات عربية.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما دام قرار الإدارة لم يصدر بعد ولم تعرف شخصية رئيس النادي وأعضاء الإدارة، فكيف تم الإعلان عن هذا الأمر ونحن هنا لا نضع العصي في العجلات ولكن لا نريد أن نقع في الخطأ مرتين ولنعد للوراء قليلاً عندما تم الاتفاق مع الجبان وفيما بعد فضل الابتعاد وفهمكم كاف….