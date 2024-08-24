السيطرة على حريق ضخم  نشب في مشتى الحلو وامتد باتجاه حمص

طرطوس- رفاه نيوف:

أخمد عناصر إطفاء مديرتي الزراعة في طرطوس وحمص، وبتضافر الجهود بين فرق الإطفاء بالمديريتين وبمساندة المجتمع المحلي وبلدة مشتى الحلو ومجلسي مدينة صافيتا والدريكيش ومتابعة حثيثة من محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد، الحريق الضخم الذي اندلع في منطقة مغارة الضوايات في مشتى الحلو ظهر اليوم وامتد باتجاه عيون الوادي غربي محافظة حمص، وتم تبريد كامل منطقة الحريق، كما أكد مدير الجاهزية بمحافظة طرطوس ياسر ديوب، والمنطقة حالياً قيد المراقبة منعا لتجدد أي بؤرة.