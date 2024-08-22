تحذير من خطر إدمان الملايين على مسكنات الألم

تشرين:

كشفت دراسة حديثة أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من الإدمان على ‏المسكنات الأفيونية الموصوفة طبياً، أو أنهم معرضون لخطر الاعتماد عليها، حسبما نقلت ‏صحيفة «الغارديان» البريطانية.‏

وأوضحت الدراسة التي أعدتها جامعة بريستول، أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص ‏يتناولون مسكنات الألم الأفيونية الموصوفة، والتي تشمل الكودين والترامادول ‏والأوكسيكودون والمورفين، يُظهر أعراض الاعتماد عليها، بينما يصبح واحد من ‏كل عشرة معتمداً بشكل كامل على هذه الأدوية.‏

كما أظهر البحث، الذي نُشر في مجلة «أديكشن» (‏Addiction‏)، أن واحداً من كل ثمانية ‏أشخاص معرض لخطر إساءة استخدام المسكنات الأفيونية الموصوفة.‏

ودرس البحث بيانات من 148 دراسة دولية شملت أكثر من 4.3 ملايين مريض تبلغ ‏أعمارهم 12 عاماً فما فوق، ممن يعانون من آلام غير سرطانية لمدة ثلاثة أشهر أو ‏أكثر وتم وصف هذه الأدوية لهم.‏

من جانبها، قالت كايلا توماس أستاذة الطب الصحي العام في جامعة بريستول والمؤلفة ‏الرئيسة للدراسة: بينما تكون هذه الأدوية مفيدة للألم الحاد القصير المدى، فإن مسكنات ‏الألم الأفيونية ليست فاعلة في إدارة الألم الطويل المدى، مؤكدة أنها مرتبطة بالعديد من ‏الأضرار.

وتابعت توماس: تظهر نتائجنا أن إساءة استخدام المواد الأفيونية أكثر شيوعاً بين ‏المرضى الذين يتناولونها للألم الطويل المدى مما قد يتخيله الناس.‏

ويعاني ما يقارب ربع البالغين حول العالم من الألم المزمن، وتشير التقديرات إلى أن ‏ثلث هؤلاء يتلقون وصفات طبية لمسكنات الألم الأفيونية.

وفي الولايات المتحدة وإنكلترا فقط، يبلغ عدد المصابين بالألم المزمن أكثر من 50 ‏مليوناً و15.5 مليون شخص على التوالي، ما يعني أن ما يزيد على 20 مليون شخص ‏في هاتين الدولتين وحدهما قد يكونون ممن يتناولون مسكنات الألم الأفيونية بانتظام.‏

وبناء على استقراء نتائج الدراسة، يُقدّر أن نحو 1.7 مليون مريض في الولايات ‏المتحدة وما يقارب نصف مليون في إنكلترا، ممن يعانون من آلام مزمنة غير سرطانية، ‏قد أصبحوا معتمدين على مسكنات الألم الأفيونية.‏

أما على صعيد البلدين مجتمعين، فقد يصل عدد من يظهرون علامات الاعتماد إلى ‏حوالي 7 ملايين شخص، في حين قد يواجه نحو 3 ملايين آخرين خطر إساءة استخدام ‏هذه المواد.‏