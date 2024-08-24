الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية في درعا تتوسع بنشاطاتها… مبادرة طبية جديدة تنضم إلى عائلة «سنابل»

تشرين – عمار الصبح:

أطلق مركز “سنابل” التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية في محافظة درعا مبادرة طبية جديدة، تتضمن توزيع نظارات طبية للقراءة، لتضاف إلى حزمة المبادرات التي نفذتها الجمعية ضمن برامجها الصحية والطبية.

منسق مركز “سنابل” الدكتور خليل الشقران، أشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف توزيع ما يقارب ١٢٠٠ نظارة طبية للقراءة، بجودة عالية ودرجات مختلفة، على الفئة المستهدفة (أكثر من ٤٣ عاماً) وذلك بعد إخضاع المستفيدين لفحص نظر أولي على أيدي متخصصين بهذا المجال، موضحاً أنه من يتعذر تقييم حالته خلال عملية الفحص أو تحديد درجة البصر لديه، يتم توجيهه لإجراء فحوصات طبية أكثر دقة لتحديد الحالة وتقديم النظارة المناسبة لحالته، أو توجيههم للحصول على عناية طبية أكثر تخصصاً.

ويمثل مركز سنابل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية ومقره في البلدة “القنية”، واحداً من خمسة مراكز تابعة للجمعية بدرعا، وقد شكل منذ انطلاقته قبل خمس سنوات نقطة جذب للأهالي، وخصوصاً للمتضررين من الأزمة أو العائدين إلى مناطق سكنهم، ويقدم المركز خدماته للمستفيدين في ١٦ بلدة في الريف الشمالي والغربي من المحافظة، في منطقة يبلغ عدد سكانها قرابة ٣٠٠ ألف نسمة.

وبيّن الشقران أن النشاطات التي تقوم الجمعية ومركز “سنابل” بتنفيذها، تتم بإشراف مباشر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا، وبالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، مؤكداً على إشراك المجتمع المحلي في النشاطات التي يجري تنفيذها تحت إشراف فريق متخصص، والقيام بأنشطة توعية حول مجموعة واسعة من المواضيع، مع الإشارة إلى إمكانية الوصول إلى الفئة المستهدفة من خلال متطوعي الوصول المتواجدين في كل المناطق المستهدفة لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات المركز.

وحول الخدمات الطبية التي يجري تقديمها، أوضح الشقران أن المركز يستهدف بالدرجة الأولى الفئات المتضررة وتلك التي تركت منازلها بسبب الأزمة، إضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من أحد أشكال العجز الجسدي أو العقلي أو الحسي أو الذكائي بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، لافتاً إلى أن ذلك يتم عن طريق برنامج للرعاية الطبية للمحتاجين إليها، والذي يتضمن تقديم بعض المعدات الطبية المساعدة مثل أجهزة قياس الضغط وفحص السكر والكراسي المتحركة والنظارات الطبية والعكازات والأدوية وغيرها من الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً.

ولفت منسق المركز إلى إطلاق مبادرة لرعاية الحوامل والمرضعات ضمن برنامج الرعاية الطبية، وتتم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وتقوم على توزيع قسائم مالية على النساء المستهدفات لتأمين بعض الحاجات الأساسية لهذه الفئة ولم تتراوح بين سنتين ونصف وحتى ثلاث سنوات، وقد بلغ مجموع النساء المستهدفات من هذه المبادرة أكثر من ٥٠٠ امرأة مرضعة وحامل.