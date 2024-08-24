الميرنغي يتلقى صفعة قوية بغياب بيلينغهام… ومبابي بالمرصاد

تشرين:

قال نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب خط الوسط جود بيلينغهام تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، وسيغيب عن عدد من المباريات المهمة لناديه ومنتخب إنكلترا.

وقالت مصادر بالنادي إن لاعب منتخب إنكلترا، الذي كان عنصراً أساسياً في فوز ريال مدريد الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني وأبطال اوروبا، سيغيب لعدة أسابيع.

وقال ريال في بيان: “بعد الفحوصات التي خضع لها اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينغهام على أنها إصابة في ربلة الساق اليمنى”.

وسيغيب بيلينغهام عن مباراة فريقه أمام بلد الوليد غداً الأحد في الدوري الإسباني، ومباراتي إنكلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وفنلندا.

وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي يتحدث عادة إلى وسائل الإعلام قبل يوم واحد من كل مباراة لريال مدريد، تغيير الجدول حتى يتسنى له خوض التدريب الأخير خلف أبواب مغلقة على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وقال أنشيلوتي: إن تلك الخطوة غير الاعتيادية لا علاقة لها بأداء فريقه الرتيب خلال التعادل بنتيجة (1-1) مع مايوركا في الجولة الأولى من الدوري، والذي جعل المدرب الإيطالي الهادئ غالباً يستشيط غضباً من لاعبيه خلال المباراة.

أريد أن يجرب اللاعبون أرضية الملعب الجديدة لمعرفة شعورهم هناك، لا يوجد ما يتعلق بالخرافات في ذلك أو أي شيء آخر”.

لكن المدرب الإيطالي أصر على أنه يحتاج إلى أداء أفضل من أجل اللعب بالرباعي الهجومي المكون من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو وبيلينغهام في الأمام ولاعبين فقط في خط الوسط.

وقال أنشيلوتي “كانت مباراة واضحة جداً للتقييم، افتقرنا إلى التوازن، الأمر ليس معقداً للغاية، هناك حل واضح”.

“بمثل هذا الفريق الهجومي يجب على المهاجمين بذل المزيد من الجهد. حاولنا إصلاح ذلك بالكثير من العمل هذا الأسبوع”.

ويتوقع أنشيلوتي استقبالاً حاراً من جماهير ريال مدريد لمبابي في أول مباراة له على ملعب فريقه الجديد والتي من المتوقع أن تباع جميع تذاكرها.

وقال الإيطالي: “سيكون يوماً جميلاً لمبابي، لأنه سيلعب للمرة الأولى في سانتياغو برنابيو مرتدياً قميص ريال مدريد، الجماهير ستستمتع بالأمر كثيراً، أنا متأكد من ذلك”.