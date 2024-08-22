موسم سياحي لافت في اللاذقية.. وإقبال من الدول العربية المجاورة

تشرين- نهلة أبو تك:

يشهد الموسم السياحي في اللاذقية إقبالاً ملحوظاً، وخاصة من الدول العربية كـ”لبنان، الأردن، العراق”، إذ أكد مدير سياحة اللاذقية فادي نظام في حديث لـ”تشرين” أنّ الموسم السياحي الحالي أعطى نكهة جميلة وغنية، انعكست على كافة القطاعات في المحافظة بشكل إيجابي.

وأضاف: رغم الظروف والصعوبات التي تعانيها البلاد، إلّا أننا استطعنا ضمن الإمكانات تجاوز هذه الصعوبات بإنعاش الموسم السياحي وعودة الحركة السياحية من خلال التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات في المحافظة.

وحسب نظام، شهد هذا الموسم نسبة إقبال كبيرة، حيث بلغت نسبة الإشغالات لدى بعض المنشآت ١٠٠%، ما شجع على افتتاح منشآت جديدة والإسراع بإنجاز المشاريع المتوقفة، مشيراً إلى وضع حجر الأساس لمنتجع أوغاريت وتدشين منتجع “لابلاج” في وادي قنديل، إضافة إلى تنشيط المرافق السياحية في مدينة اللاذقية من خلال إقامة سوق للمهن اليدوية.

و أكد نظام أنّ الوزارة تركز على تشجيع السياحة الشعبية وإتاحتها أمام الراغبين بالاستجمام من خلال تخصيص أماكن مجانية، مدللاً بمنتجع “لابلاج”، الشاطىء الشمالي لمدينة اللاذقية، حيث توجد أماكن مخصصة للسباحة المجانية.

وعن بعض المنشآت السياحية المصنفة أربع نجوم، وهي في واقع الحال تقدم خدمات منشآت من مستوى نجمتين، أكد نظام أن وزارة السياحة تعدّ جهة إشراف على هذه المنشآت، وقد تمّ التوجيه إلى إدارة المنشآت التي ترد عنها شكاوى، بإعادة النظر في الصيانة والإسراع بالإنجاز.