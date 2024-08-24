جوخدار يشدد على تحقيق زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات في إسمنت عدرا ….والعمل على إدخال تقنيات متطورة على خطوط الإنتاج

دمشق – ماجد مخيبر :

عقد الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال، اجتماعاً ضم إدارة فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، من رؤساء الدوائر، ومراكز التوزيع الرئيسية والمعمل، ورؤساء الأقسام في المعمل.

الدكتور جوخدار قدم شرحاً تضمن مهام وواجبات الشركة المحدثة بما فيها من مديريات وأفرع، وسبل تكامل كافة الجهود لتحقيق غايات وأهداف إحداث الشركة، ومشدداً على الدور المهم للشركة المحدثة في تحقيق زيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات في جميع المجالات التي تعنى بها الشركة، كما أكد على ضرورة العمل على إدخال تقنيات متطورة على خطوط الإنتاج.

وختم الوزير اجتماعه مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود في مختلف المستويات لتحقيق أهداف الشركة المحدثة وتمنى للكادر بمختلف مستوياته التوفيق بمهامهم الجديدة.

جوخدار اطلع خلال جولته على خطوط الإنتاج وواقع العمل في كافة مفاصل المعمل، كما تابع عمليات معايرة تشغيل الأفران ونتائجها الإيجابية على العملية الإنتاجية،كما التقى مع العمال وأثنى على جهودهم وزودهم بالتعليمات والتوجيهات وتمنى لهم التوفيق في أداء أعمالهم.

رافق الوزير في جولته المهندس هادي المحمد مدير فرع المنطقة الجنوبية، والمهندس علي رمضان مدير معمل عدرا لإنتاج الإسمنت ومواد البناء.