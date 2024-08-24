المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والتأهيل المنجزة في ملاعب مدينة الفيحاء الرياضية

دمشق- تشرين:

تفقد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس صباح اليوم أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب كرة القدم الرئيسي والملاعب التدريبية وملاعب كرة المضرب بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق والمراحل التي وصلت إليها عمليات الصيانة والتأهيل، وفق الخطط الموضوعة وضمن المواصفات الفنية العالمية، وبما يساهم بتأمين الحالة الفنية المثالية لتلك الملاعب لتكون جاهزة لاستقبال مختلف النشاطات والألعاب الرياضية خلال المرحلة القادمة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجولة، أوضح المهندس عرنوس أن الجهود المبذولة في عمليات التأهيل تسير بالاتجاه الصحيح، ووفق البرامج الزمنية المحددة بهدف إعادة الملاعب السورية إلى الخارطة الرياضية العالمية، وخصوصاً لناحية تأهيل ملاعب كرة القدم من كل النواحي لتكون جاهزة لاستقبال المباريات الدولية، لافتاً إلى أهمية العمل والجهود المبذولة من قبل الاتحاد الرياضي العام في إعادة تأهيل المنشآت الرياضية، والتي تحتاج إلى متابعة مستمرة لوضعها بخدمة الرياضة.

وأكد المهندس عرنوس أن المنشآت القائمة والدعم المقدم للحركة الرياضية يدل على اهتمام الدولة بالرياضة ودعمها للاتحاد الرياضي العام والرياضيين، ومن هنا يأتي الاهتمام بإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت المتضررة لتعود أفضل مما كانت عليه، وقال: “إن هذا الاهتمام تجلى بعدة خطوات وإجراءات سواء كان بزيادة الاعتمادات المالية للاتحاد سنوياً، أو من خلال إعادة تقييم ممتلكات الاتحاد وإعادة الاستثمارات لوضعها الطبيعي، بما يمكّن الاتحاد من القيام بالعديد من النشاطات والمشاركة في البطولات الخارجية”.

وأعرب المهندس عرنوس عن أمله في أن تنعكس الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الرياضي العام والحكومة بشكل إيجابي على أرض الواقع وتدخل الفرح إلى قلوب الجماهير الرياضية.

من جهته أوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن إعادة تأهيل ملعب الفيحاء هي جزء من الخطة الموضوعة لرفع الحظر عن ملاعبنا لأن الجمهور السوري من حقه أن يشجع منتخبه في سورية، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة من /الفيفا/ ستكون موجودة في سورية بعد نحو شهر للاطلاع على ما تم إنجازه في ملعب الفيحاء، منوهاً في الوقت ذاته بالدعم الحكومي لقطاع الرياضة من جميع النواحي.

شارك في الجولة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام الدكتور عمر العاروب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام المهندس علاء جوخه جي وأيمن أحمد وعبد الناصر كركو ورئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان ونائب رئيس اتحاد كرة القدم عبد الرحمن الخطيب.