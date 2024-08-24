الحمادي أول لاعب عراقي يحترف في البريميرليغ

تشرين:

تترقب الجماهير العراقية الرياضية المباراة المقبلة لنادي إبسويتش تاون بالدوري الإنكليزي الممتاز، ليس تعلقاً بالمدينة الصغيرة، بل بمهاجم الفريق، العراقي علي الحمادي.

الأسبوع الماضي، أصبح الحمادي أول لاعب عراقي يشارك في مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، عندما دخل في الدقيقة 76 أمام ليفربول، في افتتاح البريميرليغ.

الحمادي، ولد في مدينة العمارة جنوبي العراق عام 2002، وهاجرت عائلته إلى ليفربول، في 2003، بعد أشهر من اندلاع الحرب الأميركية على العراق.

منذ وقتها، ترعرع الحمادي في إنكلترا، وبدأ بممارسة كرة القدم.

وعلى الرغم من بدايته “البطيئة”، ولعبه في الدرجة الرابعة بالدوري الإنكليزي مع نادي ويمبلدون، قرر إبسويتش شراء اللاعب العراقي، في تموز الماضي.

وبعد غياب 22 عاماً، عاد نادي إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في نهاية موسم استثنائي اختتمه بانتصار حاسم في حزيران.

والآن، الحمادي أصبح في البريميرليغ، وبعد مشاركة جيدة أمام ليفربول، تنتظره مباراة أخرى أكثر تعقيداً، أمام مانشستر سيتي، ظهر اليوم السبت.