الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية رعدية في المناطق الشمالية والساحلية

تشرين:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق، فيما تبقى أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشمالية الغربية والشمالية والساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى في ساعات بعد الظهر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كيلو متراً بالساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً، وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها من 2 – 4 درجات مئوية.