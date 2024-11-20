خسارة ثقيلة لمنتخبنا.. وتصريحات خوسيه لانا ممزوجة بالعسل

تشرين-إبراهيم النمر:

توقعنا نتيجة لقاء منتخبنا الوطني للرجال مع رديف المنتخب الروسي التي جرت في ستاد فولفو غراد ودياً برباعية بيضاء, وربما الغلة كادت تزيد مع غياب كامل لحضور لاعبي النسور الذين كانوا تائهين في أرض الملعب, بل يمكن اعتبار اللقاء حصة تدريبية ربما تكون غير ناجحة لمدرب المنتخب الروسي.

رحلة سياحة جديدة امتدت لـ10 أيام, لكنها كانت باردة بعض الشيء.

والغريب أن تصريحات المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول خوسيه لانا أنه راض عن الأداء والجهد الذي بذله معظم اللاعبين في المباراة الودية أمام منتخب روسيا والتي انتهت بخسارة منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة على ملعب فولغوغراد أرينا.

وقد قال لانا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: (بالتأكيد كانت هناك بعض الإيجابيات، ولكن بعض التفاصيل الصغيرة والفوارق ما بين المنتخبين لعبت دوراً كبيراً في النتيجة النهائية للمباراة.. منتخب روسيا يلعب كرة قدم حديثة ومتطورة، واللعب مع هكذا منتخبات يعطي فائدة كبيرة للاعبينا)..

وشكر المدير الفني لمنتخبنا الجماهير السورية التي جاءت لتشجيع اللاعبين في ملعب فولغوغراد أرينا وقال: (رغم عددهم القليل لكنهم كانوا نقطة مضيئة في الملعب وأنا أشكرهم على تواجدهم وتشجيعهم لنا)..

يذكر أن لاعبنا محمود المواس لعب مباراته الدولية رقم 100 ليصبح رابع لاعب يصل إلى هذه العتبة مع منتخب سورية..

مثل منتخبنا: أحمد مدنية، أحمد فقا (عمر الميداني)، اغناسيو ابراهام، ايميليانو عمور، فاكوندو مطر (زكريا حنان)، ثائر كروما (محمد الحلاق)، إلمار ابراهام (محمود نايف)، محمود المواس (محمود الأسود)، عمار رمضان (محمد عثمان)، محمد الصلخدي، بابلو صباغ.