بسبب عطل بجوار سد الفرات.. انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة

تشرين- خليل اقطيني:

عاد اليوم التيار الكهربائي للانقطاع مرة أخرى عن محافظة الحسكة.

وذكر المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس صالح إدريس أن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة حدث نتيجة عطل فني على خط الطبقة البواب 230 ك.ف القادم ‏من سد الفرات – الطبقة في ريف محافظة الرقة.

مبيناُ لـ”تشرين” أن العطل الذي حدث على الخط الوحيد المغذي للمحافظة يقع على مقربة من سد الفرات، إذ لا يبعد عن السد سوى نحو 10 كم.

وأكد إدريس أن كوادر الصيانة من فنيين وعمال تعمل على إصلاح العطل، من أجل إعادة الخط إلى الخدمة في أسرع وقت ‏ممكن، وإعادة التغذية الكهربائية لكل مناطق المحافظة حسب برنامج التقنين المقرر. سواء بالنسبة للمؤسسات الخدمية ‏(مخابز – مستشفيات – محطات مياه.. وغيرها) أو بالنسبة للمشتركين، وذلك لأن خط الطبقة – البواب 230 ك ف هو الخط الوحيد المغذي للمحافظة حالياً، بعد أن دمرت قوى الظلام التابعة للاحتلال والإرهاب كافة الخطوط الأخرى التي كانت تغذي محافظة الحسكة، وعددها 3 خطوط، ونتيجة لذلك لم يتبقّ سوى خط الطبقة – البواب الوحيد الذي يغذي محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي، وأي عطل يحصل على هذا الخط فهذا يعني بقاء كل مناطق المحافظة من دون كهرباء.

يشار إلى أن خط الطبقة – البواب كان قد تعطل مرتين خلال الأيام الماضية.