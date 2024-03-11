الحسكة تحتفي بيوم المرأة العالمي

الحسكة – خليل اقطيني:

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقام متطوعو مشروع الدعم الإنساني في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة عدة فعاليات.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع علي منصور أن هذه الفعاليات أقيمت في قرية الحمر شرق مدينة الحسكة والمركز المجتمعي في المدينة، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتضمنت جلسات توعية وأنشطة ترفيهية تهدف إلى التعريف بحقوق المرأة وإنجازاتها وأهمية دورها في المجتمع، إضافة إلى توزيع رسائل للسيدات تكريماً لهن وزراعة ورود الأمل بهذه المناسبة، مبيناً أن الفعاليات حظيت بحضور واسع من المجتمع المحلي والوافدين، وأقيمت تحت شعار “لقد حان وقت التغيير” الذي رفعته منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بهدف الحشد للدعوة إلى “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، انطلاقاً من قناعة المنظمة بأن الاستثمار في المرأة يعد قضية تتعلق بحقوق الإنسان، إذ إن المساواة القائمة على النوع الاجتماعي مازالت أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان، ويُعد الاستثمار في المرأة من ضرورات هذه الحقوق، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع لأن تقدم المرأة يعود بالنفع علينا جميعاً.

وأكد منصور أن تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى، والسبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة، هو ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة، مشدداً على أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تلعب دوراً رائداً في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة من خلال دعم فكرة التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، يعمل على إيصال أصوات النساء انطلاقاً من أن النظام الاقتصادي الحالي يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ما يؤثر بشكل غير متناسب في النساء والفئات المهمشة.