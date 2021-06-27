ضبط أربعة أطنان مواد غذائية فاسدة في ريف دمشق

مركزان الخليل

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق استمرار جهازها الرقابي ملاحقة المخالفات الجسيمة وغيرها في أسواق المحافظة ومنع المتاجرة بها ، حيث تمكنت عناصر حماية المستهلك التابعة للمديرية من ضبط محطة محروقات في حرجلة تتقاضى زيادة بأسعار البنزين .

والأهم ما تم ضبطه من مواد غذائية كانت معدة للتصنيع في معملاً لصناعة المخللات يحتوي على حوالي أربعة أطنان في منطقة السبينة في ريف دمشق مخالفة وفاسدة غير صالحة للاستخدام البشري ولا حتى كمواد علفية إضافة لضبط معمل آخر لصناعة الكونسروة في عربين يغش في صناعة المربى باستخدام الأصبغة .

وهناك مخالفات أخرى جسيمة تم ضبطها في خربة الورد كمحل لصناعة كباب الدجاج بمخالفة فرم اللحم مسبقاً بكمية 10 كغ.

أما في معضمية الشام فقد تم ضبط بقالية ومحل لتبديل قطع السيارات لديهما مواد مجهولة المصدر يقوم أصحابها بغش المواطنين وتقاضي أسعار زائدة وخاصة في قطع غيار السيارات..

وذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين ومصادرة المواد المغشوشة بقصد إتلافها وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم وفق القانون الجديد لحماية المستهلك.