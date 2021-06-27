مسيرة احتجاج تركية مناهضة لتدشين قناة اسطنبول

"زمان "

نظم عدد من الأتراك وقفة احتجاجية في ميدان “الحرية” في بلدة باكيركوي في إسطنبول، للتنديد بإعلان رئيس النظام التركي رجب أردوغان البدء في تشييد قناة إسطنبول, فيما تدخلت الشرطة التركية لقمع المتظاهرين.

وحمل المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية شعارات “مشروع قاتل، لن نجعلك تدشنه”.

وقالت أويا أركانجي التي قرأت بيان المتظاهرين: إن الحكومة تحاول التحدث عن مدى فائدة قناة إسطنبول في وسائل الإعلام الرئيسة، ولكن لا إسطنبول ولا تركيا بحاجة إلى القناة, مضيفة: إن الحكومة تدعي أن القناة ستخفض حوادث السفن في مضيق البوسفور، ولكن هذا غير حقيقي لأن حوادث السفن انخفضت بالفعل قبل تشييد القناة وفقاً لبيانات وزارة النقل, مشددة على أن الإنشاءات الجديدة مثل قناة إسطنبول، تعني إعدام المدينة ، حيث سيتم تدمير 13 ألف و400 هكتار من أراضي الغابات، وسيتم تدمير أحواض المياه، فهذا المشروع باختصار سيقضي على مدينة إسطنبول.

وقالت أركانجي: إن هذا المشروع مصمم لحفنة من المستأجرين والأغنياء، وليس مثلما يقول وزير النقل والبنية التحتية، عادل قارا إسماعيل أوغلو، بإن قناة إسطنبول ستعود بالوظائف والأموال على الشعب.