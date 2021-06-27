دورة جديدة للرز والسكر 4 تموز

مركزان الخليل

أكد أحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة في تصريح لـ «تشرين» جاهزية المؤسسة لتنفيذ دورة جديدة من توزيع السكر والرز المدعوم للفترة القادمة وفق الآلية المتفق عليها مع الجهات المعنية وتوفيرها في مستودعات المؤسسة حيث تم الإعلان عن بدء تنفيذ الدورة الجديدة مع بداية اليوم الرابع من تموز القادم وذلك من دون تعديل للكميات الواردة في بطاقة كل أسرة علماً أنه تم تعديل أسعار المادة ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين ألف ليرة .

علماً أن المؤسسة بدأت بيع مواد السكر والرز بموجب البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان منذ منتصف شباط الماضي.

وطبقت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين آلية جديدة لحصول الأسر على مخصصاتها من السكر والرز بتحديد طلباتهم إلكترونياً عبر تطبيق الجوال «وين» المخصص لاستلام أسطوانات الغاز أو عبر قناة تليغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة «USSD» على الرقم «#9884*»…

وتصل للمستفيد رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من قبله خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة، وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال الفترة المحددة يمكنه إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

وأوضح نجم أن المؤسسة تسعى لتأمين كامل الكميات المطلوبة لزوم البطاقات المسجلة وفق البرنامج المذكور سابقاً وذلك منعاً لحصول حالات النقص التي حدثت سابقاً وضرورة استلام كل الأسر مخصصاتها في وقتها.