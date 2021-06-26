الكاظمي: نعمل تحت راية العراق وحمايته واجب علينا

"السومرية نيوز"

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق، وأن حماية أرضه وشعبه واجب علينا .

وقال الكاظمي في “تغريدة”: حضرنا استعراض جيشنا العراقي البطل في 6 كانون الثاني، وأيضاً الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والأمن المشترك ستكون أهداف المرحلة المقبلة في سبيل “استعادة الثقة” بين البلدان العربية.

ولفت الكاظمي إلى أن استعادة الثقة بين دول الشرق الأوسط والعالم ليست بالمهمة اليسيرة، وقال: إن بوادر إيجابية تلوح في منطقتنا، مضيفاً: إنّ معافاة عراقنا إنّما هي اسهامٌ في معافاة عالمنا العربي واستنهاضه، وتلك هي مسؤوليتنا الوطنية والقومية المشتركة.