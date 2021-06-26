مكافحة ٣٢٣ هكتاراً مزروعة باللوزيات ضد الدبور

السويداء - طلال الكفيري

الظهور الملحوظ لدبور اللوز في بعض بساتين المزارعين، دفع دائرة الوقاية بمديرية زراعة السويداء للبدء بعمليات المكافحة، لما لهذه الآفة من تأثير سلبي على الإنتاج.

وأشار رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة السويداء المهندس حاتم البربور إلى أنّ عملية المكافحة من هذه الآفة طالت ٣٢٣ هكتاراً من الأراضي المزروعة باللوزيات, وأنّ المساحة المزروعة باللوز في المحافظة تبلغ ٢٦٣٩ هكتاراً والإنتاج المتوقع يبلغ ٢٠٢١ طناً، علماً أنّه تم توجيه مزارعي اللوزيات بضرورة إعلام الوحدات الإرشادية، الواقعة ضمن مناطقهم في حال ظهور هذه الآفة ليصار إلى مكافحتها.

ومن ناحية ثانية لفت البربور إلى أنه لوحظ ومن خلال الجولات على حقول الزيتون أيضاً انتشار متفاوت لدودة ثمار الزيتون في بعض الحقول، إلا أنّ هذا الانتشار لا يزال دون العتبة الاقتصادية، علماً أنّ هذه الدودة لها تأثير على زيتون المائدة, مضيفاً أنه من المتوقع أن يزداد نشاط الحشرة خلال شهر تموز، لكون ارتفاع درجات الحرارة يساعد في انتشارها, كما لفت إلى أنّ دائرة الوقاية وزعت مصائد فرمونية على المزارعين ليصار إلى مكافحة هذه الدودة.

يشار إلى أنّ المساحات المزروعة بالزيتون في المحافظة تصل إلى نحو تسعة آلاف هكتار, والإنتاج السنوي يقدّر بنحو تسعة آلاف طن.