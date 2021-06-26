تسويق 1317 طناً من الكرز في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

أكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في القنيطرة المهندس أحمد ديب أن الكمية التي تم تسويقها من محصول الكرز للعام الجاري بلغت 1317 طناً من الكرز.

وأشار ديب إلى أنّ المساحة المزروعة من الكرز البعل بلغت 8318 دونماً وإنتاجها 1018 طناً، والمساحة المروية 810 دونمات بإنتاج 299 طناً، وأشهر الأصناف المزروعة من أشجار الكرز في القنيطرة هي:«الإيطالي مبكر- ايطالي متأخر- فرنسي مبكر- عنق قصير- عنق طويل», ويزرع في القطاع الشمالي من أرض المحافظة مروياً وبعلاً, حيث المناخ البارد والمناسب لزراعته والمياه المتوفرة، في قرى حضر وطرنجة ومزارع الأمل وجباتا الخشب والكوم والحلس، مبيناً أن إنتاج الكرز في المحافظة يعدّ من أفضل وأجود الأنواع في سورية بسبب طبيعة المناخ والبيئة الملائمة لزراعته، ويستهلك الكرز طازجاً كفاكهة وفي صناعة المربيات وبعض العصائر.