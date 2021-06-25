اعتقال 274 صحفياً بفترة تفشي كورونا في تركيا

كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن 274 صحفياً اعتقلوا على يد قوات نظام رجب أردوغان خلال فترة تفشي وباء كورونا وأن الصحف تتعرض لضغوط بحرمانها من الإعلانات.

وبيّن الحزب في تقرير له بعنوان “الوباء وحرية الصحافة” أوردته صحيفة زمان التركية أنه “وفقاً للتقرير السنوي الأخير للجنة حماية الصحفيين فقد حرم 274 صحفياً من حريتهم خلال العام الماضي” وأضاف التقرير: إنه “وبدلاً من تعزيز بيئة الصحافة الحرة فقد فرضت مؤسسة الإعلانات الصحفية عقوبة حظر الإعلانات لمدة 796 يوماً على 169 صحيفة في العام نفسه”.

وأكد الحزب على ضرورة منع الممارسات غير القانونية والمتحيزة لوكالة الإعلانات الصحفية التي تحولت إلى عنصر ضغط بيد الأجهزة الأمنية لقمع حرية الصحافة ومعاقبة معارضي النظام التركي.

وصنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.