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ضحايا ومفقودين بانهيار مبنى سكني في فلوريدا

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية إلى أربعة أشخاص فيما اعتبر أكثر من 160 آخرين في عداد المفقودين.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن دانييلا كافا عمدة مدينة ميامي قولها اليوم “تم إنقاذ 35 شخصاً كانوا محاصرين في المبنى وانتشال ثلاثة آخرين من تحت الأنقاض”.

وأطلقت سلطات الولاية قبل فجر أمس عملية بحث وإنقاذ ضخمة في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث بين الحطام على أمل العثور على ناجين.

وأظهرت صور نشرت على حساب شرطة ميامي حطاماً وأنقاضاً تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى.

وأشارت حصيلة سابقة لإدارة الطوارئ في مقاطعة “ميامي دايد”  إلى مقتل شخص وفقدان 100 آخرين.

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