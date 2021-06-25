الدفاع الروسية:استفزازات المدمرة «ديفيندر» بالبحر الأسود وصمة عار

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف استفزازات المدمرة البريطانية “ديفيندر” في البحر الأسود بأنها “إخفاق ملحمي سيبقى وصمة عار” لسمعة البحرية الملكية البريطانية ووزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لوقت طويل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوناشينكوف قوله في تصريح اليوم: إن “المدمرة ديفيندر غيرت مسارها فجأة من المياه الإقليمية الروسية بعد طلقات تحذيرية من سفينة دورية” داعياً البنتاغون وقيادة القوات البحرية البريطانية الذين يقومون بإرسال سفنهم الحربية إلى البحر الأسود إلى الاسترشاد بالعقل وعدم المخاطرة والسير خلف جنرالات الأسطول الأوكراني.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق اليوم أن روسيا ستدافع عن حدودها بجميع الوسائل بما فيها العسكرية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان بتصرفاتهما إثارة نزاع في البحر الأسود على خلفية انتهاك المدمرة البريطانية “ديفيندر” المياه الإقليمية الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي أن المدمرة البريطانية ديفيندر عبرت الحدود الروسية بالقرب من القرم وأن أسطول البحر الأسود الروسي أطلق قذائف تحذيرية.