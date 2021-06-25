الصين تجدد دعوة واشنطن إلى عدم التدخل في شؤونها

جددت الصين إدانتها تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية وحثتها على احترام الحقائق والتوقف عن استخدام أعذار مختلفة لعرقلة تنفيذ القانون في هونغ كونغ.

ونقلت “شينخوا” عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله: على “الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن التدخل في الشأن الصيني بما يتعلق بقضية هونغ كونغ والامتناع عن حماية المشتبه بهم المناهضين للصين بذرائع مختلفة”.

وأشارت ليجيان إلى أن “هونغ كونغ خاضعة للقانون والجميع فيها متساو أمامه” مجدداً التأكيد على أن “هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وشؤونها الداخلية هي شأن صيني بحت ولا يحق لاحد التدخل بها أو إدلاء تصاريح غير مسؤولة عنها”.