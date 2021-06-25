الداخلية: تعميم الدخول إلى سورية في إطار التصدي لكورونا ما زال ساري المفعول

أكدت وزارة الداخلية أن تعميمها المتعلق بدخول المواطنين السوريين والرعايا العرب والأجانب إلى سورية في إطار سلسلة الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا لضمان الحفاظ على الصحة العامة ما زال ساري المفعول.

وينص التعميم وفق بيان تلقت “سانا” نسخة منه على السماح بدخول القادمين إلى سورية شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وإبراز تحليل PCR لم يمض عليه 96 ساعة من المخابر المعتمدة أصولاً وفقاً لما يلي “المواطنون السوريون وسائقو السيارات الشاحنة وحاملو جوازات السفر الدبلوماسية والعاملون في المنظمات الدولية وأولاد المواطنات السوريات من العرب والأجانب وأزواج وزوجات المواطنين السوريين من العرب والأجانب بعد إبراز ما يثبت الزوجية والخبراء العرب والأجانب القادمون لتقديم الخبرة لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص وحاملو الإقامة في سورية بقصد العمل سارية المفعول ورجال الدين المسيحي العاملون بشكل مشترك بالكنائس في كلا البلدين سورية و لبنان”.

أما بالنسبة للمربيات المنزليات فوفق البيان ما زال قرار استقدامهن إلى سورية موقوفاً العمل به سواء عن طريق مكاتب الاستقدام المرخصة أصولاً أو دخولهن إلى سورية برفقة كفلائهن المقيمين خارج سورية.