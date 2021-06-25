بيسكوف: روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع «الأوروبي» بشرط وجود إرادة متبادلة

أعرب الكرملين عن أسف روسيا إزاء فشل دول الاتحاد الأوروبي بالتوافق على مبادرة لعقد قمة بين الطرفين مبدياً استعداد موسكو لتطبيع العلاقات مع بروكسل شريطة وجود إرادة متبادلة لذلك.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله اليوم: إن “دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت فكرة عقد قمة روسية أوروبية تزعم وجود تهديد من موسكو في الوقت ذاته تستضيف القوات الأميركية والناتو على أراضيها وهذا امر مؤسف”.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ولا يزال مهتما بإقامة علاقات عمل بين موسكو وبروكسل ومستعدا للسير في اتجاه التسوية بالقدر الذي يستطيع له النظراء مضيفا: “موقف الرئيس بوتين واضح للغاية بينما موقف الأوروبيين متقلب وغير ثابت بل وفي بعض الأحيان غير مفهوم”.

وأشار إلى أن بلاده تأمل في أن تواصل الدول التي تتبنى نهجاً أكثر توازناً العمل على الترويج لفكرة إقامة حوار بين بروكسل وموسكو مؤكداً أن موسكو لا تزال مهتمة بهذا الأمر.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين أعلنت أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتجه لمنحى سلبي فيما نوه الكرملين في وقت سابق باقتراح عقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وساءت العلاقات بين روسيا ودول الغرب بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية حيث تتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة مؤكدة أنها ليست طرفا في هذا النزاع ورغم العلاقات الروسية القوية على المستوى الثنائي مع بعض الدول الأوروبية التي تجمعها بها علاقات استراتيجية فإن الروابط مع الاتحاد الأوروبي ككل تتجه إلى مزيد من التوتر والتأزم على خلفية العقوبات الأوروبية.