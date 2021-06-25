استقرار بأسعار اللحوم في أسواق السويداء

السويداء - طلال كفيري

أشار رئيس جمعية القصابين في السويداء مفيد القاضي إلى أن أسعار مبيع الذبائح الحية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، فمثلاً سعر كغ الخاروف الحي انخفض من ١٣ ألف ليرة إلى ٩ آلاف ليرة، طبعاً الخروف الخاضع للتسمين، بينما كغ خروف المراعي أي غير ( المُسمن) حي فانخفض سعره إلى ٧ آلاف ليرة، أما سعر الكيلو غرام الواحد من العجل حي فقد انخفض من ٩ آلاف ليرة إلى ٧ آلاف ليرة.

وأضاف: إن هذا الانخفاض في أسعار الذبائح الحية مرده إلى غلاء المادة العلفية وعدم قدرة المربي على تسمين الخراف والعجول، ما يضطره لبيعها بدون تسمين، وهذا الانخفاض انعكس بشكلٍ إيجابي على أسعار اللحوم، وذلك من خلال استقرارها عند سعر محدد وعدم اضطرار اللحام بالبيع بسعرٍ زائد، ولفت إلى أن سعر الكيلو الواحد من لحم الغنم مذبوح مستقر حالياً عند ٢٢ ألف ليرة، وسعر الكيلو الواحد من لحم العجل مستقر أيضاً عند ٢٠ ألف ليرة.

بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال: إنه ومن خلال جولات دوريات التموين على محال بيع اللحوم، لوحظ وجود استقرار في الأسعار.