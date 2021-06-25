ضبط مخبز يتاجر بالدقيق التمويني المدعوم في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

تمكنت الجهات المعنية في محافظة الحسكة من ضبط نقص بكمية الدقيق التمويني المدعوم في أحد الأفران الخاصة في مدينة الحسكة.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الاقتصاد والتجارة الداخلية سطم الهويدي لـ(تشرين): أن كشف عملية المتاجرة بالدقيق التمويني المدعوم تمت من خلال زيارة مفاجئة قام بها برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس اغناطيوس كسبو بعد منتصف الليل إلى مخبز المحطة الخاص الكائن غرب مدينة الحسكة في مجمع المحلات العائدة لمجلس المدينة بالقرب من محطة القطار. مبيناً أن الزيارة تمت تنفيذاً لتوجيهات محافظ الحسكة غسان خليل بمتابعة واقع إنتاج مادة الخبز في الأفران العامة والخاصة بشكل متواصل.

وأوضح الهويدي: ومن خلال التدقيق في عمل المخبز وجرد أكياس الدقيق المستلمة من قبل مستثمره ومقارنة ذلك مع الكمية التي تم استخدامها تبين وجود نقص بمادة الدقيق التمويني المدعوم المسلمة للمخبز يبلغ ٢٩ كيساً. ومن خلال البحث وجمع المعلومات تبين أن هذه الكمية الناقصة تم التصرف بها لغير الغاية المخصصة لها .

وبناء على ما تقدم تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بهذه المخالفة التموينية بحق مستثمر المخبز وإحالته إلى الجهات المختصة في الحسكة للتوسع بالتحقيق وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه بهذه القضية وإحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بهذا الصدد ، مشيراً إلى أن الدقيق الناقص هو دقيق تمويني مدعوم مخصص لصناعة الخبز وتوزيعه على المواطنين بالسعر التمويني المقرر. إذ يتم توزيع هذا الدقيق بشكل يومي على جميع المخابز العامة والاحتياطية والخاصة في مختلف أنحاء المحافظة إلى جانب المستلزمات الأخرى الضرورية لإنتاج الخبز كالخميرة والملح وغيرها. وقد أدى التصرف بهذا الدقيق لغير الغاية المخصص لها إلى التأثير السلبي في الأسواق وحرم العديد من المواطنين من الحصول على حاجتهم من الخبز التمويني المدعوم، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة نقص بالرغيف وخلق صعوبات جمة أمام المواطن للحصول على حاجته من مادة الخبز، فقد تم توقيف المخبز عن العمل حتى انتهاء التحقيقات ما حرم سكان المنطقة التي يغطيها من الحصول على حاجتهم من الخبز ،علماً أن هذا المخبز موجود ضمن مدينة الحسكة ويأتي إليه السكان من مختلف أحياء المدينة القريبة والبعيدة لشراء الخبز.

و في التاسع عشر من أيلول من العام الماضي تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص استمرت بسرقة الدقيق التمويني المدعوم من نفس المخبز في الليل لمدة شهرين متتاليين بالتعاون مع أحد العاملين فيه والذي كان يقوم بمناولة زملائه أفراد العصابة أكياس الدقيق الواحد تلو الآخر من نافذة المخبز التي كانوا ينتظرونه عندها، ومن ثم يقومون بنقل أكياس الدقيق إلى مكان متفق عليه لتخزينها وبيعها في السوق السوداء في الوقت المناسب وبأسعار مرتفعة.