سلوتسكي: قرار الجمعية البرلمانية الأوروبية بشأن القرم سخيف

رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن القرار الذي تبنته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن شبه جزيرة القرم وصل إلى “مستوى غير مسبوق من السخف” مؤكداً أن روسيا ليست معنية بتنفيذه.

وكانت الجمعية البرلمانية تبنت أول من أمس قراراً يعتبر أن على روسيا عدم تطبيق قوانينها في القرم ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف واقترح استخدام القوانين الأوكرانية بدلا منها.

وتعليقاً على قرار الجمعية قال سلوتسكي في قناته على تلغرام: “للأسف فإن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لا تزال وفية حقاً لأسلوبها ونهجها القائم على ازدواجية المعايير فالقرار الذي تبنته يدعو إلى تنفيذ القوانين الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.. الأرض الروسية.. وهو ما يعد قمة السخف من الناحية القانونية بالدرجة الأولى”.

وأضاف سلوتسكي: “حان الوقت كي تتوقف الجمعية عن إصدار القرارات المطاطية التي لن تنفذها روسيا لأنها تناقض دستورها وقوانينها الوطنية وحينها فقط يمكن المضي قدما في الحوار بشأن موقف بناء أكثر”.