انطلاق أعمال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

بمشاركة عشرات المحامين العرب انطلقت في دمشق اليوم أعمال الدورة الأولى لعام 2021 للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تحت شعار “التضامن مع سورية في مواجهة العدوان والحصار الجائر.. لا للمبادرات.. نعم لعودة كامل الأراضي الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية”.

المؤتمر الذي يعقد بفندق شيراتون دمشق يشارك فيه ممثلون من اتحاد المحامين العرب من دول لبنان والعراق والأردن وفلسطين والسودان والمغرب وتونس ومصر.

وأوضح نقيب المحامين الفراس فارس في تصريح لـ «سانا» أن عدد المشاركين بالاجتماع يبلغ نحو 140 محاميا مبيناً أن اتحاد المحامين العرب كان له منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية مواقف ثابتة وأثبت وطنيته وعروبيته مضيفاً أن جميع القرارات التي صدرت عن اجتماعاته ومؤتمراته الدولية تؤكد على سيادة سورية ووحدتها ووقف العدوان عليها ومنع التدخل الخارجي بشؤونها.

وأشار فارس إلى أن انعقاد الدورة في دمشق يؤكد مواقف الاتحاد وتضامنه مع سورية في وجه العدوان والحصار.