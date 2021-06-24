بمشاركة دولية.. افتتاح مؤتمر (التصلب اللويحي) في حلب

حلب ـ مصطفى رستم

احتضنت مدينة حلب مؤتمراً دولياً عن مرض (التصلب اللويحي) ويعد المؤتمر الثاني، وأطلقت الرابطة السورية للعلوم العصبية أعماله ظهر اليوم عبر جلسات علمية في فندق الشيراتون، بمشاركة محاضرين من دول عربية وأجنبية.

وألقى الدكتور كمال عامر نقيب الأطباء في سورية كلمة الافتتاح أشار فيها إلى أهمية مشاركة الأطباء والاستفادة من التجارب والخبرات الطبية المتبادلة .

المؤتمر الذي تستمر أعماله ليومين يعد تظاهرة طبية في غاية الأهمية، ويشرح أنس جوهر رئيس الرابطة السورية للأمراض العصبية في تصريح للصحفيين تنوع الجلسات الأربع والتي تناقش موضوعات في مجال العلاج والتشخيص وأضاف: “المؤتمر ينعقد كل سنتين وهو مؤتمر دولي عقد للمرة الأولى في سورية بدمشق عام 2019 وغايته اطلاع الأطباء على أحدث التطورات لهذا المرض، وأشار إلى وجود مراكز متعددة في المحافظات لتأمين الدواء للمرضى، وتتنوع حسب شدة الإصابة.

من جانبه، قال الدكتور بسام حايك نائب رئيس الرابطة العصبية، ومدير عام مشفى بن خلدون على هامش المؤتمر شارحاً في حديثه لـ (تشرين) أعراض المرض الانتاني الذاتي الذي يصيب شريحة الشباب بين أعمار من (20 إلى 30) عاماً، كما يصيب الإناث أكثر من الذكور، فهو بالتالي مرض مقعد على المدى الطويل.

وأضاف: “إن العلاج مناعي وهو مكلف بين 3 إلى 5 مليون ليرة شهرياً إلا أنه يقدم مجاناً عبر مديرية الصحة ولجنة طبية في مشفى زاهي أزرق تقوم بتوزيع الدواء يوم الأربعاء والأحد، بينما نسبة المصابين تتراوح بين كل بلد عن الآخر وفي سورية تصل نسبته لـ 40 مريضاً من كل مئة ألف مواطن” وبين أسباب المرض بأنه مناعي وذاتي يصيب بعض العائلات خلال مرحلة الطفولة، مع إنتان فيروسي”.

وأردف حول الفائدة العلمية والطبية المرجوة: هي تحديث البرتوكول السوري لعلاج المرضى وتالياً “سنضيف الأدوية التي تم إقرارها السنة الماضية وهذا مهم من الناحية الطبية، ومن ناحية المرضى نؤكد على العلاج السلوكي والنفسي مع أهمية المعينات الحركية المساعدة مثل الكراسي المتحركة المعينة للمرضى”.

ويشارك بالمؤتمر120 طبيباً من جنسيات أجنبية كفرنسا إيران ومصر والجزائر وتونس.

وفي يوم السبت ستعقد ورشة عمل مع المرضى.

ت: صهيب عمراية