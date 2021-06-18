إعادة تأهيل المسلخ البلدي في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

انتهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة من إعادة تأهيل المسلخ البلدي التابع لمجلس المدينة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع علي منصور لـ(تشرين) أن مشروع إعادة تأهيل المسلخ قامت بتنفيذه إدارة المياه والتأهيل في الفرع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتضمن المشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي الداخلية في المسلخ، إضافة إلى تقديم العديد من المستلزمات الضرورية للعمل فيه، وشملت الأعمال المنفذة تركيب خزانات مع قواعدها وتمديد وتركيب (شرّاقات) صناعية وتقديم غطاس بئر كامل وآلة هواء ضاغط مع مغسلة وخرطوم كتان.

مبيناً أن إعادة التأهيل وتقديم مستلزمات عمل للمسلخ البلدي تأتي ضمن مبادرة التمكين البلدي التي أطلقتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والتي تهدف إلى تأمين الدعم اللازم لمجلس مدينة الحسكة ومجالس الإدارة المحلية الأخرى في المحافظة، من خلال مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي، وذلك من أجل تمكين مجالس الإدارة المحلية من تحسين خدماتها الأساسية والاستثمار في نشاطات التنمية الاقتصادية المحلية التي تعود بالفائدة على المجتمعات التي تديرها وتعمل فيها. إلى جانب مساعدة تلك المجالس لكي تصبح أكثر استجابة وقوة، بحيث تكون قادرة على تأمين حياة أفضل للمجتمعات التي ستقدم لها الخدمات في المرحلة القادمة.

وأكد منصور أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تتطلع من خلال مبادرة التمكين البلدي إلى تلبية طموحات مجالس الإدارة المحلية في محافظة الحسكة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشتهم، مشيراً إلى أن التنفيذ العملي لهذه المبادرة انطلق في بداية شهر حزيران الحالي بتقديم مجموعة من الأدوات والمعدات والمستلزمات الخاصة بعمل أقسام النظافة والحدائق والشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتضمنت المستلزمات المقدمة حاجة قسم النظافة من مضخات للصرف الصحي وعربات قمامة ومكانس للشوارع وسطول إضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى، أما قسم الحدائق فتم تزويده بمقصات تقليم وجلخ حديد ومثاقب كهربائية ومناشير قص أشجار وحصادة مروج ومرش مبيدات ومنشار يدوي وخماشة أعشاب ومذراة فولاذية، كما تم تقديم دعم للآليات العائدة للمجلس من إطارات وزيوت وغيرها، وذلك من أجل النهوض بالواقع الخدمي والمساعدة في تأمين المعدات والمستلزمات الضرورية للعمل في مجلس مدينة الحسكة، من أجل استخدامها من قبل الورشات الفنية التابعة للمجلس بتقديم خدمات أفضل لسكان المدينة والأحياء التابعة لها.

وشدد منصور على أن مبادرة التمكين البلدي التي أطلقتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية الأخرى لمجالس الإدارة المحلية في محافظة الحسكة خلال المرحلة القادمة، بهدف رفع مستوى الخدمات للمواطنين، والمساعدة على الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتقديم خدمات جيدة في مختلف أنحاء المحافظة.