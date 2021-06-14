٢.٢ مليار ليرة قيمة مشروعات مدرسية في السويداء

السويداء - طلال الكفيري

بعد توقفٍ دام لأكثر من عشر سنوات بعدد من المشروعات المدرسية والطرقية، من جراء إحجام متعهدي هذه المشروعات عن إكمال الأعمال بها حينها، نتيجةً لارتفاع أسعار مواد البناء وعدم صرف فروقات الأسعار لهم من قبل الجهة المنفذة, قامت مديرية الخدمات الفنية في السويداء, وحسبما أشار رئيس دائرتها الفنية المهندس غازي الحلبي بتلزيم أربعة مشروعات مدرسية لجهات القطاع العام تُنفذ على نفقة المقاول، حيث بلغت التكلفة التقديرية لهذه المشروعات وفق الدليل السعري لعام ٢٠٢١ وحسب الأسعار الرائجة، والتي شملت أي هذه الكشوف أربعة مشروعات مدرسية، نحو ٢.٢٥٨ مليار ليرة.

إذ تشمل أعمال الترميم الثانوية الصناعية في مدينة شهبا بقيمة ٣٤٩ مليون ليرة, وإكمال الأعمال بمدرسة عرى بقيمة عقدية تبلغ ٨٩٠ مليون ليرة, ومدرسة عرمان بقيمة ٤٥٥ مليون ليرة، إضافة إلى مدرسة صلخد حلقة أولى بقيمة ٥٦٤ مليون ليرة.